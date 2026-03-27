Caión y Vimianzo acogerán la jornada escolar del programa ‘Ponte nas ondas’ el 24 de abril

Presentación del programa Ponte nas Ondas C. V.

Colegios e institutos de la Costa da Morte participarán en una nueva edición del programa ‘Ponte nas ondas’, que se retransmitirá el próximo 24 de abril desde Caión (A Laracha) y Vimianzo. La propuesta fue presentada ayer en Vimianzo. Los contenidos propuestos por los centros educativos acogen diversas expresiones y manifestaciones del patrimonio local y comarcal.

Además, las escuelas rendirán tributo a la homenajeada en las Letras Galegas, Begoña Caamaño, periodista radiofónica que inspira al alumnado participante en la experiencia de ‘Ponte...nas ondas!’. El Centro de Formación del Profesorado de A Coruña y los concellos de A Laracha y Vimianzo colaboran con la entidad organizadora, la Asociación Cultural y Pedagógica Ponte...nas ondas!.

La educación, el patrimonio, la comunicación y las tecnologías son las protagonistas del “modelo Ponte ... nas ondas!”, que fue inscrito en el registro de las buenas prácticas de la Unesco, a propuesta de España y Portugal en el año 2022. En la retransmisión que se llevará a cabo desde Vimianzo participarán los colegios Santa Eulalia de Dumbría, Labarta Pose de Baio, Praia de Quenxe de Corcubión, San Vicenzo de Vimianzo, Vila de Cee, Nosa Señora do Carme de Fisterra, Os Muíños (Muxía), Víctor Sáenz de Mazaricos, el instituto de Baio y As Revoltas de Cabana.

En Caión por su parte participan los tres colegios del municipio larachés y el instituto, los centros Gándara Sofán (Carballo), As Forcada (Corme), Cabo da Area (Laxe), así como los institutos Eduardo Pondal de Ponteceso e Isidro Parga Pondal, de Carballo.