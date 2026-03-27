Una pasarela viva y dinámica con Damián Álvarez en la Mostra do Encaixe

Damián Álvarez EC

La pasarela de la XXXV Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña volverá a destacar por sus desfiles dinámicos y entretenidos para el público. La empresa Gubem Event, con el modelo vimiancés Damián Álvarez al frente, será de nuevo la encargada de organizar y coordinar los desfiles.

Desde la organización de la Mostra do Encaixe, destacan que desde la llegada de Damián Álvarez, el certamen “experimentou un notable aumento de afluencia de público, reflexo dun formato máis dinámico, atractivo e adaptado ás novas tendencias do sector”. Álvarez destaca la cuidada selección de modelos que se realiza cada año, con novedades en esta edición.

“Apostamos por unha coidada selección de modelos, incorporando perfís diversos e de gran interese, así como por uns constantes cambios de coreografías e da estrutura dos desfiles. O obxectivo é ofrecer unha pasarela viva, variada e sorprendente, onde cada pase se converta nun auténtico espectáculo”, subraya Álvarez.