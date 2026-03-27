Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Soneira

Una pasarela viva y dinámica con Damián Álvarez en la Mostra do Encaixe

El modelo vimiancés estará de nuevo al frente de los desfiles de Camariñas 

Redacción
27/03/2026 22:15
Damián Álvarez
Damián Álvarez
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La pasarela de la XXXV Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña volverá a destacar por sus desfiles dinámicos y entretenidos para el público. La empresa Gubem Event, con el modelo vimiancés Damián Álvarez al frente, será de nuevo la encargada de organizar y coordinar los desfiles.

 Desde la organización de la Mostra do Encaixe, destacan que desde la llegada de Damián Álvarez, el certamen “experimentou un notable aumento de afluencia de público, reflexo dun formato máis dinámico, atractivo e adaptado ás novas tendencias do sector”. Álvarez destaca la cuidada selección de modelos que se realiza cada año, con novedades en esta edición. 

“Apostamos por unha coidada selección de modelos, incorporando perfís diversos e de gran interese, así como por uns constantes cambios de coreografías e da estrutura dos desfiles. O obxectivo é ofrecer unha pasarela viva, variada e sorprendente, onde cada pase se converta nun auténtico espectáculo”, subraya Álvarez.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Damián Álvarez

Una pasarela viva y dinámica con Damián Álvarez en la Mostra do Encaixe
Redacción
Presentación del programa Ponte nas Ondas

Caión y Vimianzo acogerán la jornada escolar del programa ‘Ponte nas ondas’ el 24 de abril
Redacción
Oscar Insua en el Parlamento

BNG denuncia el retraso de décadas en la concentración parcelaria de Carnés y Cereixo
Redacción
El ideal gallego

Artistas e veciños debaten en Camelle sobre o legado de Man e o futuro cultural da Costa da Morte
Redacción