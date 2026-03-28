Camariñas aprueba un presupuesto de récord de 6,6 millones de euros

Sandra Ínsua durante un acto EC

El Concello de Camariñas aprobó en el pleno del viernes su presupuesto municipal para 2026, unas cuentas que ascienden a 6,6 millones de euros y que el gobierno local presenta como una herramienta para “blindar” la estabilidad económica, reforzar los servicios públicos y sostener la inversión en el municipio.

El documento salió adelante con la defensa del ejecutivo de Sandra Insua y el rechazo del Partido Popular, que lo calificó de “resignado” y poco ambicioso. El principal peso de las cuentas vuelve a situarse en el gasto social y en el funcionamiento de los servicios básicos. El área de protección y promoción social concentrará el 17,77% del presupuesto, con una partida de 994.244 euros para servicios sociales. A ello se suma la dotación para limpieza, recogida de residuos, salubridad y otros servicios públicos básicos, que alcanzará los 2,8 millones, el 42,57% del total. El apartado de inversiones supera este año los 720.000 euros, prácticamente el doble que en el ejercicio anterior.

Entre las actuaciones previstas figuran la humanización de las calles Alcalde Noguera Patiño y Médico Tomás de Artaza, mejoras de aceras en la Avenida da Coruña, la reparación de viales dañados por los incendios del verano de 2025 y actuaciones en Allo, Tasaraño, Brea y Gándara, en Xaviña.

También se incluyen 100.000 euros de aportación municipal para el futuro Museo dos Naufraxios, la compra del Castelo do Soberano y de terrenos en la playa de Arou, además de obras en instalaciones deportivas y en la Cámara Agraria de A Ponte do Porto.

El PP votó en contra y cuestionó la orientación de las cuentas. La portavoz popular, Paula Mouzo, lamentó que el Concello presente unos presupuestos “pouco ambiciosos e resignados. También reprochó la elevada deuda, el uso reiterado de contratos menores y la tardanza en aprobar las cuentas.