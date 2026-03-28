El BNG de Vimianzo denuncia la falta de respuesta municipal ante los problemas del colegio de Baíñas

El portavoz del BNG de Vimianzo IG

El BNG de Vimianzo ha denunciado la “pasividade” del Concello ante la situación del colegio de Baíñas, tras mantener el pasado 24 de marzo una reunión con la dirección del centro para conocer de primera mano sus necesidades. Los nacionalistas muestran su preocupación por el estado del pabellón, que permanece cerrado, y recuerdan que hace apenas un año se aprobaron en pleno unas obras de mejora financiadas por la Xunta.

Además, critican la falta de personal de conserjería y reprochan al gobierno local que no cubra la baja existente. Advierten que esta carencia está obligando al profesorado a asumir tareas que no le corresponden, lo que afecta al funcionamiento diario del centro y puede generar problemas de seguridad.