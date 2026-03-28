José Matteos presentará dos colecciones exclusivas en la Mostra do Encaixe

Colección de José Matteos el pasado año en Camariñas IG

La pasarela de Grandes Diseñadores de la XXXV Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña volverá a contar con el diseñador coruñés José Matteos y la valenciana Dolores Cortés, con sus respectivas colecciones. En el caso de Matteos presentará las nuevas colecciones de sus dos firmas: MATTEÔS Bridal, de novias, y la marca de moda conceptual ÔSE Couture.

Matteos confesó que es posible que esta sea la última colaboración con la Mostra durante un tiempo, por lo que presentará en primicia sus trabajos en Camariñas como reconocimiento a un espacio que fue clave en su carrera desde su primera participación en el año 2005, cuando fue reconocido como diseñador emergente. Su firma de novias subirá a la pasarela la colección “Camariñas Tierra Querida”, en homenaje a esta tierra.

Estas mismas propuestas están presentes hasta el 30 de marzo en una convención internacional para tiendas y showrooms en París, desde donde viajarán directamente a Camariñas. La línea está dirigida a novias que buscan piezas especiales y valoran el trabajo artesanal, puesto que el objetivo trasciende lo puramente estético. “Creo que é fundamental que a Mostra non se limite só a mostrar o encaixe, senón que todo o traballo teña un efecto tanxible. Que eses vestidos se vendan e, á súa vez, xeren novos encargos de encaixe ás palilleiras, reforzando o seu labor artesanal e asegurando a continuidade do seu oficio”, reivindica Matteos.

Frente a la delicadeza nupcial, la firma ÔSE Couture presentará “Galicia Eterna”, una colección que se dará a conocer íntegramente a nivel comercial en el mes de septiembre, pero el público de la Mostra podrá disfrutar en primicia. Matteos afirma que es una propuesta “con moita forza que conecta coas miñas raíces e coa esencia máis profunda da miña identidade creativa”.

Esta línea funciona como un perfecto contrapunto, mostrando la dualidad que siempre marcó su visión. Además, acompañará con música creada en exclusiva para este desfile.

Por otra parte, Dolores Cortés es una de la últimas confirmaciones de Grandes Firmas en la Mostra. La diseñadora valenciana presentará una nueva colección de trajes de baño, con aplicaciones de encaje. Cortés fue pionera en España en introducir el patronaje informatizado y el corte automático para la fabricación de trajes de baño.