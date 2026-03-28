Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Soneira

José Matteos presentará dos colecciones exclusivas en la Mostra do Encaixe

La colección de trajes de novia lleva por título “Camariñas tierra querida, en homenaje a esta tierra y al certamen

Redacción
28/03/2026 20:43
Colección de José Matteos el pasado año en Camariñas 
IG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La pasarela de Grandes Diseñadores de la XXXV Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña volverá a contar con el diseñador coruñés José Matteos y la valenciana Dolores Cortés, con sus respectivas colecciones. En el caso de Matteos presentará las nuevas colecciones de sus dos firmas: MATTEÔS Bridal, de novias, y la marca de moda conceptual ÔSE Couture. 

Matteos confesó que es posible que esta sea la última colaboración con la Mostra durante un tiempo, por lo que presentará en primicia sus trabajos en Camariñas como reconocimiento a un espacio que fue clave en su carrera desde su primera participación en el año 2005, cuando fue reconocido como diseñador emergente. Su firma de novias subirá a la pasarela la colección “Camariñas Tierra Querida”, en homenaje a esta tierra. 

Estas mismas propuestas están presentes hasta el 30 de marzo en una convención internacional para tiendas y showrooms en París, desde donde viajarán directamente a Camariñas. La línea está dirigida a novias que buscan piezas especiales y valoran el trabajo artesanal, puesto que el objetivo trasciende lo puramente estético. “Creo que é fundamental que a Mostra non se limite só a mostrar o encaixe, senón que todo o traballo teña un efecto tanxible. Que eses vestidos se vendan e, á súa vez, xeren novos encargos de encaixe ás palilleiras, reforzando o seu labor artesanal e asegurando a continuidade do seu oficio”, reivindica Matteos. 

Frente a la delicadeza nupcial, la firma ÔSE Couture presentará “Galicia Eterna”, una colección que se dará a conocer íntegramente a nivel comercial en el mes de septiembre, pero el público de la Mostra podrá disfrutar en primicia. Matteos afirma que es una propuesta “con moita forza que conecta coas miñas raíces e coa esencia máis profunda da miña identidade creativa”.

 Esta línea funciona como un perfecto contrapunto, mostrando la dualidad que siempre marcó su visión. Además, acompañará con música creada en exclusiva para este desfile. 

Por otra parte, Dolores Cortés es una de la últimas confirmaciones de Grandes Firmas en la Mostra. La diseñadora valenciana presentará una nueva colección de trajes de baño, con aplicaciones de encaje. Cortés fue pionera en España en introducir el patronaje informatizado y el corte automático para la fabricación de trajes de baño.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

El BNG de Vimianzo denuncia la falta de respuesta municipal ante los problemas del colegio de Baíñas
Redacción
Sandra Ínsua durante un acto

Camariñas aprueba un presupuesto de récord de 6,6 millones de euros
Redacción
El ideal gallego

José Matteos presentará dos colecciones exclusivas en la Mostra do Encaixe
Redacción
Damián Álvarez

Una pasarela viva y dinámica con Damián Álvarez en la Mostra do Encaixe
Redacción