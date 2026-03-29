Cuenta atrás en Camariñas para la Mostra do Encaixe

Un desfile del pasado año en la Mostra IG

Camariñas se prepara para Mostra do Encaixe de Deputación da Coruña, que cumple 35 años. Con el lema ‘Onde o fío se converte en arte’, el certamen busca destacar al municipio como el punto donde late con más fuerza el corazón de la artesanía en Galicia.

La Mostra do Encaixe abrirá el miércoles con el tradicional encuentro de encajeras de la Costa da Morte. Además, este año antes de la inauguración oficial se celebrará en el recinto ferial el pleno (15.30 horas) para cambiar el nombre de la Avenida Ambrosio Feijoo por el de Avenida das Palilleiras. El acto inaugural está previsto para las 16.30 horas y tras el tradicional discurso de las autoridades comenzarán los primeros desfiles, a partir de las 18.00 horas.

El PequEncaixe será el encargado de inaugurar la pasarela, con los más pequeños luciendo sus propias creaciones. Continuarán los Grandes Diseñadores presentando sus nuevas colecciones, y, en medio, la música de Luar na Lubre será la encargada de amenizar los desfiles.

Ana Cabranes, Claudina Mata, Devota&Lomba, Innamoretto, José Perea, Andion Clothing, Dolores Cortés, El Pulpo, José Matteos, ôse Couture, Xoaquín Ruíz y Ondas do Mar son los reconocidos modistos que se subirán a la pasarela durante los cinco días.