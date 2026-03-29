Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Soneira

Cuenta atrás en Camariñas para la Mostra do Encaixe

El certamen abrirá sus puertas el próximo miércoles y cerrará el domingo 5 de abril

Redacción
29/03/2026 21:46
XXXI Mostra do Encaixe de Camariñas (19)
Un desfile del pasado año en la Mostra 
IG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Camariñas se prepara para Mostra do Encaixe de Deputación da Coruña, que cumple 35 años. Con el lema ‘Onde o fío se converte en arte’, el certamen busca destacar al municipio como el punto donde late con más fuerza el corazón de la artesanía en Galicia.

 La Mostra do Encaixe abrirá el miércoles con el tradicional encuentro de encajeras de la Costa da Morte. Además, este año antes de la inauguración oficial se celebrará en el recinto ferial el pleno (15.30 horas) para cambiar el nombre de la Avenida Ambrosio Feijoo por el de Avenida das Palilleiras. El acto inaugural está previsto para las 16.30 horas y tras el tradicional discurso de las autoridades comenzarán los primeros desfiles, a partir de las 18.00 horas. 

El PequEncaixe será el encargado de inaugurar la pasarela, con los más pequeños luciendo sus propias creaciones. Continuarán los Grandes Diseñadores presentando sus nuevas colecciones, y, en medio, la música de Luar na Lubre será la encargada de amenizar los desfiles. 

Ana Cabranes, Claudina Mata, Devota&Lomba, Innamoretto, José Perea, Andion Clothing, Dolores Cortés, El Pulpo, José Matteos, ôse Couture, Xoaquín Ruíz y Ondas do Mar son los reconocidos modistos que se subirán a la pasarela durante los cinco días.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

XXXI Mostra do Encaixe de Camariñas (19)

Cuenta atrás en Camariñas para la Mostra do Encaixe
Redacción
Museo de Man de Camelle al aire libre

El legado de Man de Camelle continúa abandonado más de 20 años después de su muerte
Redacción
Una de las pistas deportivas de Camariñas en las que actuó el Concello

Camariñas renueva el cierre de cuatro pistas deportivas
Redacción
Casa Man en Camelle

Una jornada en Camelle traza la hoja de ruta para conservar la obra de Man
Redacción