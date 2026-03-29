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Soneira

El legado de Man de Camelle continúa abandonado más de 20 años después de su muerte

La jornada de Aptcm sirvió para anunciar un compromiso para la puesta en valor de su obra

Redacción
29/03/2026 21:42
Museo de Man de Camelle al aire libre
Museo de Man de Camelle al aire libre
IG
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El legado de Man de Camelle continúa abandonado 23 años después de su muerte. La jornada de la Asociación Profesional de Turismo Costa da Morte (Aptcm) celebrada el sábado en el Museo de Man de la localidad camariñana sirvió para constatar esta realidad y anunciar lel compromiso para la puesta en valor de su obra. 

En el encuentro se proyectó una presentación fotográfica a cargo de Manolo Pose, un vecino de Camelle que retrató la obra de Manfred Gnädinger durante más de 40 años, además de la intervención de varios vecinos y artistas de la comarca, que ofrecieron su versión sobre las tareas de conservación. 

La alcaldesa, Sandra Ínsua, explicó todo el proceso seguido para salvaguardar la obra del Alemán como la creación de la Fundación Man de Camelle (que ya no existe), la construcción del museo o las laboras de catalogación y preservación de su legado. Incluso se aludió a los 120.000 euros que habría dejado el artista para conservar su obra. 

Tras un intenso debate, la regidora anunció que se convocará una reunión con la asociación de vecinos, expertos en gestión del patrimonio y representantes de la Xunta y de la Diputación de A Coruña, para buscar financiación y empezar a recuperar el legado de Manfred. En el encuentro quedó claro el fuerte deterioro de la obra exterior del artista, así como la difícil recuperación de las esculturas realizadas con sus manos.

 Artistas como Viki Rivadulla, Nando Lestón o Ali Baba expusieron sus ideas, además de denunciar el abandono de la obra. Todos los asistentes coincidieron en la necesidad de recuperar y poner en valor el legado del Alemán.

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