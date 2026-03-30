Artesanía, música y literatura se dan la mano en la Mostra do Encaixe de Camariñas

Una de las modelos en los desfiles del pasado año IG

La XXXV Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación de A Coruña abrirá mañana sus puertas, y hasta el domingo se podrá disfrutar de este certamen único en toda la comunidad. Artesanía, música y literatura, aderezada con humor y gastronomía, se dan de nuevo la mano en la capital de los encajes. Grandes firmas y diseñadores noveles presentarán estos días sus respectivas colecciones sobre la pasarela, que, como es habitual, es uno de los principales atractivos del certamen.

Los desfiles del ArtEncaixe, así como de las delegaciones extranjeras, que comenzarán el jueves, también exhibirán sus diferentes creaciones y demostrarán la versatilidad del encaje, que se puede adaptar a los diferentes materiales. Los más pequeños se subirán de nuevo a la pasarela en el PequEncaixe, siendo los encargados de abrir los desfiles, para mostrar sus respectivos trabajos. Continuarán los grandes diseñadores con sus nuevas colecciones, con la música de Luar na Lubre para amenizar la jornada.

El jueves arrancará el XXXII Concurso de Noveis Deseñadores, en el que se repartirán 4.500 euros en premios, con la participación de 34 jóvenes promesas de la moda. Además, el viernes está previsto un encuentro con los grandes modistos, donde intercambiarán experiencias sobre el mundo de la moda. Una de las novedades de esta edición es el espectáculo de costura en directo con el diseñador andaluz José Perea, que participa por primera vez en la pasarela de Grandes Deseñadores. Será el jueves a partir de las 12.45 horas cuando mostrará sus técnicas para confeccionar trajes en tiempo récord.

Aparte de la música de Luar na Lubre en la primera jornada, habrá nuevas actuaciones durante el certamen. El sábado está previsto un concierto del joven de Camelle Sebastián Allones Dans, ganador del concurso de Quen anda aí?, y el acto de clausura correrá a cargo de Antía Muíño.

Las agrupaciones de música tradicional del municipio animarán el certamen y el domingo, encuentro de corales. Las risas también están garantizadas con el espectáculo “Sen restriccións” de Marta Doviro, Carmen Méndez y Ledicia Sola. El jueves empiezan las presentaciones literarias de Nerea Pallares y Anxo Mouzo.

Cerca de 40 voluntarios asegurarán estos cinco días el buen funcionamiento de la Mostra do Encaixe, como ocurre en todas las ediciones. Por una parte se encargarán de coordinar que toda la programación se lleve a cabo según lo previsto, en la entrada, en el puesto de información y en el acceso a la sala de los desfiles, ayudando también a resolver las dudas de los visitantes.

Por otra parte, Protección Civil desplegará un dispositivo especial de tráfico, como es habitual, para velar por la seguridad de este evento en la localidad.