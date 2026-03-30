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Soneira

Cerca de un centenar de alumnos, en el programa ‘O Mar na Escola’, en Camariñas

Los escolares ya comenzaron con la parte práctica, tras rematar los aspectos teóricos

Redacción
30/03/2026 22:36
Mar na Escola en Camariñas
Mar na Escola en Camariñas
IG
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El Concello de Camariñas acaba de poner en marcha la parte práctica de una nueva edición del programa ‘O Mar na Escola’, en el que este año participan un total de 87 escolares del municipio, lo que les permite conocer de primera mano la realidad del entorno marino y del sector pesquero local. 

Las actividades prácticas comenzaron en el mes de marzo para el alumnado de 5º y 6º de Primaria de los colegios de Camariñas y del instituto porteño, además del instituto Pedra da Aguia, que previamente habían rematado todas las fases teóricas en sus respectivas aulas. El concejal de Deportes, Fabián Canosa, destacó la enorme importancia y la larga trayectoria de ‘O Mar na Escola’. 

“Trátase dun programa pioneiro e único en toda a comarca, que suma xa 22 anos de historia e que se mantén activo ininterrompidamente dende 2008 no seu formato actual”, afirmó el edil. Este proyecto está integrado en la actividad lectiva del alumnado. En este sentido, el Gobierno local quiere agradecer la colaboración de la comunidad educativa. 

También colabora en el proyecto la Xunta y el club náutico. Con esta nueva edición, Camariñas reafirma su compromiso con la educación ambiental y patrimonial de las nuevas generaciones, garantizando que no vivan de espaldas al mar que le da nombre, identidad y futuro a su pueblo. 

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