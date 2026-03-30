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Soneira

Isabel Soutullo lleva 'Aires da Terra' al auditorio de Baio

La muestra se podrá ver hasta el próximo 30 de abril 

Redacción
30/03/2026 21:04
Exposición de Isabel Soutullo en el auditorio de Baio
Exposición de Isabel Soutullo en el centro sociocultural de Baio
Mar Casal
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La artista Isabel Soutullo inauguró ayer su exposición ‘Aires da terra’ en el centro sociocultural de Baio (Zas). Las obras de Soutullo, natural de Coristanco, destacan por su talento a la hora de abordar cuestiones de conciencia social y ambiental. 

Sus cuadros construyen un delicado equilibrio entre lo figurativo y lo abstracto, invitando al espectador a sumergirse en un espacio donde emociones e ideas se entrelazan. La artista cuenta con una amplia trayectoria expositiva. La muestra se podrá ver hasta el 30 de abril. 

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