Isabel Soutullo lleva 'Aires da Terra' al auditorio de Baio

Exposición de Isabel Soutullo en el centro sociocultural de Baio Mar Casal

La artista Isabel Soutullo inauguró ayer su exposición ‘Aires da terra’ en el centro sociocultural de Baio (Zas). Las obras de Soutullo, natural de Coristanco, destacan por su talento a la hora de abordar cuestiones de conciencia social y ambiental.

Sus cuadros construyen un delicado equilibrio entre lo figurativo y lo abstracto, invitando al espectador a sumergirse en un espacio donde emociones e ideas se entrelazan. La artista cuenta con una amplia trayectoria expositiva. La muestra se podrá ver hasta el 30 de abril.