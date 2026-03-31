El Faro Vilán reabre sus puertas con una nueva exposición en la que participan 40 artistas

Una muestra en Faro Vilán IG

El Museo do Faro Vilán de Camariñas reabre sus puertas al público este miércoles, el mismo día en el que inaugura la exposición “Os Muíños de O Folón e O Picón a través da plástica”. La muestra reúne un total de 40 artistas (23 mujeres y 17 hombres) que presentan distintas interpretaciones plásticas inspiradas en los Muíños de O Folón y O Picón, situados en el concello de O Rosal, uno de los conjuntos etnográficos más singulares de Galicia.

La exposición se llevará a cabo en dos turnos. Durante el mes de abril se podrán ver las obras de los artistas masculinos, y en mayo, de las mujeres. El horario de apertura es de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. Este proyecto expositivo inició su recorrido en 2025 en la Casa dos Alonso (A Guarda) y posteriormente en el Pazo de Mos, recalando ahora en Vilán como una nueva parada que refuerza el diálogo entre arte, paisaje y patrimonio gallego.

El faro tiene ya la programación para los siguientes meses, con distintas disciplinas. En junio, el audiovisual con Rafa Criado; en julio llegará el colectivo Lucet (pintura y acuarela), en agosto, Juan Lesta (audiovisual), y en septiembre, Jean-François Robic (pintura).