El Faro Vilán reabre sus puertas con una nueva exposición en la que participan 40 artistas
La muestra “Os Muíños de O Folón e O Picón a través da plástica” se podrá ver los meses de abril y mayo
El Museo do Faro Vilán de Camariñas reabre sus puertas al público este miércoles, el mismo día en el que inaugura la exposición “Os Muíños de O Folón e O Picón a través da plástica”. La muestra reúne un total de 40 artistas (23 mujeres y 17 hombres) que presentan distintas interpretaciones plásticas inspiradas en los Muíños de O Folón y O Picón, situados en el concello de O Rosal, uno de los conjuntos etnográficos más singulares de Galicia.
La exposición se llevará a cabo en dos turnos. Durante el mes de abril se podrán ver las obras de los artistas masculinos, y en mayo, de las mujeres. El horario de apertura es de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. Este proyecto expositivo inició su recorrido en 2025 en la Casa dos Alonso (A Guarda) y posteriormente en el Pazo de Mos, recalando ahora en Vilán como una nueva parada que refuerza el diálogo entre arte, paisaje y patrimonio gallego.
El faro tiene ya la programación para los siguientes meses, con distintas disciplinas. En junio, el audiovisual con Rafa Criado; en julio llegará el colectivo Lucet (pintura y acuarela), en agosto, Juan Lesta (audiovisual), y en septiembre, Jean-François Robic (pintura).