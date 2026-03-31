La Mostra do Encaixe comienza con un doble homenaje a las palilleiras

Palilleiras en la Mostra do Encaixe de la pasada edición IG

La XXXV Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña comienza este miércoles con un doble homenaje a las palilleiras. Antes de la apertura del certamen, a las 15.30 horas, se celebrará en el mismo recinto ferial el pleno extraordinario para ratificar el cambio de nombre de la Avenida Ambrosio Feijoo, por el de Avenida das Palilleiras.

Al acto acudirá el presidente provincial, Valentín González Formoso, quien también estará en la inauguración oficial de la Mostra, a partir de las 16.30 horas. En el mismo acto intervendrán también el delegado del Gobierno, Pedro Blanco Lobeiras; el director xeral de Comercio y Consumo de la Xunta, Gabriel Alén Castro; y la alcaldesa, Sandra Ínsua. Además, desde las 15.00 horas tendrá lugar el tradicional encuentro de encajeras de la Costa da Morte, en el que también participa el alumnado de las escuelas infantiles municipales para exhibir los trabajos realizados.

Tras la inauguración oficial, a las 18.00 horas, tendrá lugar el desfile del PequEncaixe, con las creaciones de los más jóvenes, para continuar con el desfile de los Grandes Diseñadores, con la animación musical de Luar na Lubre. Bajo el lema “Onde o fío se converte en arte”, la localidad se convertirá durante cinco días en el epicentro de la artesanía gallega, con encuentros de diseñadores, desfiles de moda y talleres que muestran la versatilidad del encaje, demostrando que se puede aplicar en diferentes materiales, como se podrá ver en los desfiles del ArtEncaixe.

Artesanía, música, humor, literatura y gastronomía se combinan en el recinto ferial, con diversidad de actividades para los distintos públicos. Camariñas se viste de nuevo de encaje, como ocurre cada Semana Santa, con las palilleiras como grandes protagonistas. Las delegaciones extranjeras, de hasta seis países, también intercambian experiencias estos días.