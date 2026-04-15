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Soneira

Los de Marras, Quinkillada y Festicultores completan el cartel del Asalto ao Castelo de Vimianzo

En Tol Sarmiento, Dakidarria, De Ninghures y Che Sudaka también estarán en el festival

Redacción
15/04/2026 22:37
Los de Marras
Los de Marras
Cedida
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La organización del Asalto ao Castelo de Vimianzo acaba de confirmar el cartel completo del festival, al que se suman los valencianos Los de Marras y los gallegos Quinkillada y Festicultores. Además de las últimas incorporaciones, en el cartel figuran grandes referentes como ETS (En Tol Sarmiento), Dakidarria, De Ninghures o Che Sudaka, sin olvidar las nuevas promesas de Ulex y la fiesta de Yaya Dj. 

La principal novedad estatal de la 29 edición del festival son Los de Marras, una banda valenciana, nacida en 1995, que llega a Vimianzo con su autodenominado estilo “guarrocanrol”, con letras directas y viscerales que hablan de problemas sociales y sentimientos a flor de piel. El festival será el 3 y 4 de julio. Con Quinkillada, la banda que sintetiza el alma de la fiesta gallega, el campo se convertirá en una gran pista de baile con su enérgico repertorio, al igual que ocurrirá con Festicultores, que vuelven al Asalto. Las entradas ya están a la venta. Además, este año se necesita entrada para los dos días del festival, el viernes y el sábado. También está abierto el plazo para participar en la feria artesanal el 4 de julio. 

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