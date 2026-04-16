Vimianzo celebra el Día do Libro con literatura, clubes de lectura y cuentacuentos

Jose Pardiñas Alvite presentará su libro en Vimianzo IG

El Concello de Vimianzo conmemorará el Día do Libro, que se celebra el 23 de abril, con una amplia programación en la biblioteca municipal para acercar la lectura a todas las edades. Presentaciones literarias, cuentacuentos, teatro y clubes de lectura son las principales propuestas.

La programación comienza el día 23 con el cuentacuentos “Xa voou… e ti tamén!”, dirigido a niños de 3 a 5 años, impartido por Nuria Amado (17.30 horas). El mismo día a las 20.30 horas José Pardiñas Alvite, natural del lugar de Treviño-Treos, en el municipio de Vimianzo, presentará su libro “En vísperas de nada”, en el que aborda la desaparición del rural.

También se pondrán en marcha dos clubes de lectura, uno infantil (de 6 a 12 años), con la primera sesión el 22 de abril; y otro de adultos, que comenzará el día 27. Además, el día 28 tendrá lugar “Compartindo historias”, donde los mayores podrán relatar sus experiencias. El programa cierra el 29 con El Aedo Teatro.