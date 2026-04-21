El Centro Coreográfico Galego lleva a Vimianzo ‘Saias do mar’ como homenaje a la mujer rural

Presentación de Saias do Mar en Vimianzo Cedida

La Casa de Cultura de Vimianzo acogerá el domingo 26 de abril ‘Saias do mar’, un espectáculo de danza contemporánea coproducido por el Centro Coreográfico Galego yArtístika Producciones. Por primera vez se representará una pieza inspirada en el Camiño da Traslatio, y que homenaje a la mujer gallega como fuerza ancestral.

La propuesta fue elegida en la modalidad de compañías emergentes en la última convocatoria de la Xunta con el fin de incorporar a la escena gallega nuevos colectivos con potencial creativo. El director de la Axencia Galega de Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, así lo indicó ayer durante la presentación en Vimianzo, juntos con los directores Nerea Andrés y Juan Miguel Hernández; la alcaldesa, Mónica Rodríguez; la concejala de Cultura, Rosa Blanco; y la técnica Nieves Lema. Al rematar, la compañía ofreció una pequeña representación de la pieza.

Jacobo Sutil destacó el “frutífero momento creativo” que está viviendo la danza en Galicia, tal como se refleja en la cantidad y variedad de espectáculos que recoge el catálogo digital publicado la semana pasada, con las referencias de 137 títulos de 55 formaciones. La pieza transforma el cuerpo en un territorio fluido y propone una lectura coreográfica de lo femenino como memoria viva e indómita, depositaria de una herencia espiritual y simbólica, vinculada a la ruta sagrada que llevó el cuerpo del Apóstol Santiago por vía marítima hasta estas tierras. Las entradas ya están a la venta en woutick.es. El lunes 27 habrá un segundo pase para los escolares.

Por otra parte, el viernes se presenta el documental “A costa dos castelos” en Vimianzo, del baiés Alejandro Gándara. Por la mañana se presentará al alumnado, y por la tarde, a las 20.00 horas, en la Casa da Cultura en un acto abierto a todo el mundo. Al finalizar habrá un coloquio con el director.