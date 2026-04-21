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Soneira

Nuevas visitas al yacimiento de Brandomil, que lo sitúan como referente de la arqueología gallega

Los universitarios visitaron la zona excavada y también la localidad, donde quedan muchos restos romanos en viviendas

Redacción
21/04/2026 22:39
Visitas de los universitarios en Brandomil
Visitas de los universitarios en Brandomil
IG
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La Fundación Brandomil acaba de recibir a un grupo de 90 alumnos del Grado en Historia de la Universidade de Santiago de Compostela, acompañados por parte del profesorado encabezado por el doctor Miguel Carrero Pazos. 

La visita se produjo en el entorno del Camino Real y Ponte Vella, el yacimiento de Pedra do Altar donde se realizaron las excavaciones y un recorrido por la propia localidad, donde se observaron los restos romanos que todavía hay en muchas viviendas de esta parroquia zasense. Con estas nuevas visitas, Brandomil se consolida “como un auténtico referente da arqueoloxía galega, non só pola magnitude do xacemento, senón tamén pola actividade investigadora, publicacións e aplicación das máis novidosas técnicas auxiliares da arqueoloxía”, tal como subrayan desde la Fundación. 

 El arqueólogo y director de las excavaciones realizadas, Lino Gorgoso, explicó al alumnado los resultados del pasado año, cuando se ejecutó un proyecto de prospección no invasiva en el terreno mediante georradar, gradiómetro y dron Lidar Multiespectral, en colaboración con el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), hallando multitud de restos enterrados. 

La combinación de esta tecnología de última generación complementa a las propias excavaciones y el análisis de radiocarbono y de sedimentos que hacen de Brandomil un yacimiento puntero a nivel peninsular. 

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