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Recuerdos, risas y bailes compartidos en el Xantar de Maiores de Vimianzo, con más de 1.100 personas

El delegado del Gobierno y el presidente de la Diputación acudieron al evento 

Redacción
25/04/2026 21:29
Xantar de Maiores en Vimianzo
Xantar de Maiores en Vimianzo este sábado
IG
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El pabellón polideportivo de Vimianzo se llenó hasta los topes en el XXII Xantar de Maiores, que congregó a más de 1.100 asistentes. Al encuentro acudieron también el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso; el delegado del Gobierno, Pedro Blanco; y el subdelegado, Julio Abalde, entre otros.

González Formoso y Blanco pusieron en valor el papel de los mayores en la sociedad, con los que dijeron, “temos unha débeda”, comprometiéndose a seguir trabajando por su bienestar. En líneas similares se expresó la alcaldesa, Mónica Rodríguez, subrayando que ellos son los grandes protagonistas de la jornada. 

“Sodes memoria vida, exemplo de traballo, esforzo e amor”, indicó, al tiempo que los animaba de disfrutar de una jornada compartiendo recuerdos, risas y bailes. El menú estuvo compuesto a base de empanada, pulpo y carne asada, postre y café, servido por más de medio centenar de voluntarios.

Xantar Maiores en Vimianzo
Las autoridades y la Corporación en el Xantar Maiores en Vimianzo
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