Amador Pena y Tina Fernández se imponen en la XI Pedestre de Zas

Tina Fernández en la Carrera pedestre de Zas Raúl López

Zas fue escenario en la mañana de ayer de la tercera cita del circuito de carreras populares Correndo pola Costa da Morte, tras las celebradas en Camariñas y Vimianzo. Esta XI edición de la pedestre de Zas reunió a más de 930 corredores de las diferentes categorías, en una mañana en la que acompañó el tiempo y en la que hubo gran animación.

Los vencedores en la distancia de 10 kilómetros fueron el santiagués Amador Pena y la muradana Tina Fernández. Pena realizó el recorrido en un tiempo de 33:26, seguido por Fran Pais (33.29) y Alex Pardo (33:40). En la categoría femenina, Tina Fernández paró el crono en 38:03. La acompañaron en el podio Diana Balboa (43:15) y Vanesa Blanco (44:03).

En cuanto a la carrera de 3K contra el cáncer, el triunfo absoluto fue para Anxo Lado, con un tiempo de 9:57. En segundo lugar cruzó la línea de meta Carlos Fraga (10:00) y el tercer puesto fue para Nicolás Iglesias (10:03). En la categoría femenina la vencedora fue Alejandra Formoso (11:54), seguida de su hermana Eva (12:29) y completando el podio Teresa Castro (13:09).

Por otro lado, el Concello de Mazaricos celebrará el 10 de mayo la IX edición de su carrera pedestre, una cita ya consolidada en el calendario deportivo y que será la siguiente cita del circuito Correndo pola Costa da Morte.

La prueba contra el cáncer, de tres kilómetros, comenzará a las 10.30 horas, mientras que la absoluta de 10 kilómetros será a las 11.00. A lo largo de toda la mañana será el turno para las diferentes pruebas de la categoría La organización abrirá la mesa para la recogida de dorsales a las 9.00 horas y la jornada culminará con la entrega de premios.