Diario de Ferrol

Soneira

Unha viaxe no tempo polos Penedos de Traba e Pasarela

Medio cento de persoas participaron o domingo na ruta organizada pola entidade turística Aptcm

Redacción
27/04/2026 22:22
Visita por los Penedos de Traba y Pasarela este domingo
Visita polos Penedos de Traba e Pasarela este domingo
Marcos Boedo Casanova
A Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte (APTCM), a través da iniciativa Sabor a Mar, organizou unha xornada de posta en valor dos Penedos de Pasarela e Traba, un dos enclaves naturais máis singulares da comarca. A actividade comezou cunha charla inicial na escola de Pasarela, impartida catedrático emérito de Xeoloxía da UDC Juan Ramón Vidal Romaní, na que tamén interviñeron Mónica Rodríguez, alcaldesa de Vimianzo, Francisco Charlín Oróns, alcalde de Laxe, Guillermo González, dos GALP e Pepe Formoso, presidente de APTCM.

 Durante o encontro destacouse a importancia de preservar e difundir este espazo natural como parte fundamental do patrimonio da Costa da Morte. A xornada contou coa participación de arredor de 50 persoas, que posteriormente realizaron un percorrido guiado de aproximadamente dúas horas polos Penedos. Ao longo do traxecto, Romani foi explicando as características xeolóxicas, históricas e culturais do enclave, contribuíndo a unha mellor comprensión do seu valor paisaxístico.

Te puede interesar

Visita por los Penedos de Traba y Pasarela este domingo

Unha viaxe no tempo polos Penedos de Traba e Pasarela
Redacción
Carrera pedestre de Zas

Amador Pena y Tina Fernández se imponen en la XI Pedestre de Zas
Redacción
Xantar de Maiores en Vimianzo

Recuerdos, risas y bailes compartidos en el Xantar de Maiores de Vimianzo, con más de 1.100 personas
Redacción
Mámoas de Rabós

La Costa da Morte pone en valor su riqueza geológica con una jornada divulgativa en Vimianzo
Redacción