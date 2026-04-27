Unha viaxe no tempo polos Penedos de Traba e Pasarela
Medio cento de persoas participaron o domingo na ruta organizada pola entidade turística Aptcm
A Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte (APTCM), a través da iniciativa Sabor a Mar, organizou unha xornada de posta en valor dos Penedos de Pasarela e Traba, un dos enclaves naturais máis singulares da comarca. A actividade comezou cunha charla inicial na escola de Pasarela, impartida catedrático emérito de Xeoloxía da UDC Juan Ramón Vidal Romaní, na que tamén interviñeron Mónica Rodríguez, alcaldesa de Vimianzo, Francisco Charlín Oróns, alcalde de Laxe, Guillermo González, dos GALP e Pepe Formoso, presidente de APTCM.
Durante o encontro destacouse a importancia de preservar e difundir este espazo natural como parte fundamental do patrimonio da Costa da Morte. A xornada contou coa participación de arredor de 50 persoas, que posteriormente realizaron un percorrido guiado de aproximadamente dúas horas polos Penedos. Ao longo do traxecto, Romani foi explicando as características xeolóxicas, históricas e culturais do enclave, contribuíndo a unha mellor comprensión do seu valor paisaxístico.