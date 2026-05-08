El instituto de Baio representará a Galicia en la fase nacional de los Premios Ejército 2026

Recogida de diplomas del Premio Ejército 2026 Cedida

El IES Maximino Romero de Lema de Baio (Zas) representará a Galicia en la fase nacional de los Premios Ejército 2026. El pasado 10 de abril el jurado constituido en el Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM) resolvió la fase regional de los Premios Ejército 2026 en la disciplina de Enseñanza Escolar, seleccionando los mejores proyectos presentados en Galicia y Asturias en las categorías de Educación Primaria, Secundaria y Educación Especial.

La elevada participación en esta edición pone de manifiesto el interés del alumnado por conocer y ahondar en las múltiples actividades desarrolladas por las unidades del Ejército de Tierra, así como por la historia y el patrimonio relacionados con las Fuerzas Armadas. En la categoría de ESO el centro ganador fue el instituto de Baio, con el trabajo titulado “España: la gran olvidada”, centrado en la efeméride principal de esta edición de los Premios Ejército: el 250 aniversario de la contribución militar española a la independencia de los Estados Unidos.

Los autores del trabajo, Olalla, Gabriel, Mónica, Leticia y Giovanna recogieron sus diplomas en el Palacio de Capitanía General de A Coruña, acompañados de los profesores coordinadores, Francisco Bóveda y Fina Paulos. La próxima semana será la fase nacional, entre el 11 y el 15 de mayo.