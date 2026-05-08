Las administraciones reivindican el liderazgo de las mujeres del rural en el Foro de Vimianzo

Representantes de las administraciones, ayer, en el Foro Alza Voz Muller Vimianzo D. C.

Las administraciones públicas reivindican el liderazgo de las mujeres del rural, tal como se puso de manifiesto durante la primera jornada del foro Alza Voz Muller ayer en Vimianzo. La alcaldesa, Mónica Rodríguez; la diputada provincial de Emprego, Rosa Ana García; la directora xeral de Igualdade de la Xunta, María Quintiana; el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde; y la vicerrectora de la Universidade de A Coruña, Lorena Añón, coincidieron en destacar el papel de las mujeres como motor de empleo, emprendimiento y futuro.

La regidora subrayó la importancia del evento y anunció que el Concello seguirá apostando por espacios que pongan en valor el talento femenino. Para García un foro como este es un “espazo necesario para poñer o foco onde tantas veces non se pon: nas voces das mulleres que durante demasiado tempo tiveron que abrirse camiño con máis esforzo, máis obstáculos e menos recoñecemento”, al tiempo que señalaba que el rural es “un territorio de futuro”.

“Ninguna muller debería sentir que ten que abrir camiño soa, ningunha emprendedora debería pensar que o seu proxecto é máis pequeno por nacer nun concello rural e ningunha profesional debería ter que marchar ao ámbito urbano para demostrar o que vale”, añadió.

María Quintiana por su parte destacó el emprendimiento femenino como una palanca imprescindible en el rural y recordó algunas de las medidas de la Xunta para fomentar proyectos emprendedores y el asociacionismo. El foro seguirá hoy con un encuentro de representantes políticas,Belén do Campo (PP), Patricia Iglesias (PSOE) y Mercedes Queixas (BNG).

También habrá otros espacios de diálogo con mujeres pioneras en distintos proyectos como la creadora de Woman Emprende; la impulsora de Fademur, Rosa Arcos; y la secretaria de la Fegamp.