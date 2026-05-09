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Soneira

La visibilidad, el poder y la alianza entre mujeres marcan la segunda jornada del foro de Vimianzo

El foro Alza Voz Muller finalizó este sábado como punto de encuentro de mujeres 

Redacción
09/05/2026 20:13
Participantes en la segunda jornada de Alza Voz Muller
Participantes en la segunda jornada de Alza Voz Muller
EC
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El II foro Alza Voz de Muller en Vimianzo, que celebró este sábado su segunda y última jornada, profundizó en cuestiones prácticas como la participación política, la visibilidad, las barreras estructurales en el empleo y en el emprendimiento, así como la creación de redes de apoyo entre mujeres. 

Tras la primera jornada, centrada en la consciencia y en el impulso del talento femenino, el foro celebró ayer nuevos encuentros, con mucha participación. En total, reunió a unas 200 mujeres de toda la provincia.

 La primera mesa de diálogo de este sábado llevó por título “Facer política sendo muller: poder, exposición e responsabilidade”, con la participación de la delegada provincial de la Xunta, Belén do Campo; la parlamentaria socialista Patricia Iglesias y la diputada del BNG Mercedes Queixas. Las tres coincidieron en la necesidad de seguir avanzando hacia una representación más igualitaria y visibilizando referentes femeninos. 

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