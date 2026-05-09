La visibilidad, el poder y la alianza entre mujeres marcan la segunda jornada del foro de Vimianzo
El foro Alza Voz Muller finalizó este sábado como punto de encuentro de mujeres
El II foro Alza Voz de Muller en Vimianzo, que celebró este sábado su segunda y última jornada, profundizó en cuestiones prácticas como la participación política, la visibilidad, las barreras estructurales en el empleo y en el emprendimiento, así como la creación de redes de apoyo entre mujeres.
Tras la primera jornada, centrada en la consciencia y en el impulso del talento femenino, el foro celebró ayer nuevos encuentros, con mucha participación. En total, reunió a unas 200 mujeres de toda la provincia.
La primera mesa de diálogo de este sábado llevó por título “Facer política sendo muller: poder, exposición e responsabilidade”, con la participación de la delegada provincial de la Xunta, Belén do Campo; la parlamentaria socialista Patricia Iglesias y la diputada del BNG Mercedes Queixas. Las tres coincidieron en la necesidad de seguir avanzando hacia una representación más igualitaria y visibilizando referentes femeninos.