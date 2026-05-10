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Soneira

Espectáculo sobre dos ruedas en el campeonato de trial en Vimianzo

Los pilotos debían superar diversos obstáculos en el Monte Faro y en la Praza do Concello

Redacción
10/05/2026 22:02
Trial Vimianzo
Trial en el Monte Faro de Vimianzo
Raúl López Molina
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Vimianzo se convirtió en un verdadero espectáculo sobre dos ruedas con el campeonato gallego de trial. Las pruebas se repartieron entre el Monte Faro -el escenario habitual de esta competición- y la Praza do Concello, donde los participantes deberían de superar múltiples obstáculos, desde esquivar las grandes piedras del monte hasta contenedores de obra o tubos de hormigón en la plaza.

 Esta fue la tercera prueba del campeonato gallego, tras las disputadas en Arteixo y en la localidad ourensana de Vilar de Barrio, organizada por el club local O Petouco, que repetirá en septiembre con una cita del campeonato de España. En total participaron 65 equipos, de los que una decena pertenecían al equipo local. Xurxo Neo Suárez, de Oza Cesuras, el principal favorito, logró hacerse con la victoria.

 Entre los participantes locales destacó la joven Noa, de solo 6 años, que logró una gran ovación en la plaza, tras demostrar una gran pericia con su moto en las pruebas. Manuel Pereira consiguió el segundo puesto en TR 5.

Trial Vimianzo
La joven Noa en el Trial de Vimianzo
Raúl López Molina
Trial Vimianzo
Trial en Vimianzo
Raúl López Molina
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