El foro 'Alza Voz de Muller' ya tiene fecha para el próximo año en Vimianzo

Clausura del foro Alza Voz de Muller CV

El foro Alza Voz de Muller, que se celebró el fin de seman en Vimianzo, ya tiene fecha para su próxima edición, los días 16 y 17 de abril, tras confirmarse el éxito de la segunda. La concejala de Servicios Sociales, María José Pose, así lo confirmó durante la jornada de clausura.

Durante dos intensas jornadas, el evento reunió a casi 200 mujeres el viernes y el sábado, llegadas desde diferentes puntos de Galicia para participar en las ponencias, mesas de diálogo o talleres experienciales. Bajo el lema “Da consciencia á acción para liderar, emprender e transformar dende o rural”, el foro contó con la presencia de destacadas profesionales y referentes a nivel estatal en ámbitos como el emprendimiento, la comunicación y la igualdad, como Nuria Varela, Gemma Fillol y Nuria Robleño.

A través de sus relatorios, las asistentes tuvieron la oportunidad de reflexionar, adquirir nuevas herramientas y conocimientos prácticos, así como reforzar su confianza para liderar, emprender e impulsar sus propios proyectos.

Durante los dos días se puso el foco en la importancia de crear redes de apoyo, de visibilizar el talento femenino y de avanzar hacia un modelo más igualitario, especialmente en el rural. También se abordaron los desafíos estructurales que afrontan las mujeres en el mismo ámbito.