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Soneira

El foro 'Alza Voz de Muller' ya tiene fecha para el próximo año en Vimianzo

Será los días 16 y 17 de abril, tras confirmarse el éxito de la segunda edición, con más de 200 participantes

Redacción
11/05/2026 22:44
Clausura del foro Alza Voz de Muller
Clausura del foro Alza Voz de Muller
CV
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El foro Alza Voz de Muller, que se celebró el fin de seman en Vimianzo, ya tiene fecha para su próxima edición, los días 16 y 17 de abril, tras confirmarse el éxito de la segunda. La concejala de Servicios Sociales, María José Pose, así lo confirmó durante la jornada de clausura.  

Durante dos intensas jornadas, el evento reunió a casi 200 mujeres el viernes y el sábado, llegadas desde diferentes puntos de Galicia para participar en las ponencias, mesas de diálogo o talleres experienciales. Bajo el lema “Da consciencia á acción para liderar, emprender e transformar dende o rural”, el foro contó con la presencia de destacadas profesionales y referentes a nivel estatal en ámbitos como el emprendimiento, la comunicación y la igualdad, como Nuria Varela, Gemma Fillol y Nuria Robleño. 

A través de sus relatorios, las asistentes tuvieron la oportunidad de reflexionar, adquirir nuevas herramientas y conocimientos prácticos, así como reforzar su confianza para liderar, emprender e impulsar sus propios proyectos. 

Durante los dos días se puso el foco en la importancia de crear redes de apoyo, de visibilizar el talento femenino y de avanzar hacia un modelo más igualitario, especialmente en el rural. También se abordaron los desafíos estructurales que afrontan las mujeres en el mismo ámbito.

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