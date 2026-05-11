La Semana Cultural del instituto de Baio arranca fuerte, con Ángel Carracedo y Jorge Mira

Carracedo y Mira con el alumnado del instituto de Baio EC

La XX Semana Cultural del IES Maximino Romero de Lema de Baio (Zas) arrancó fuerte este lunes con dos figuras destacadas del ámbito científico, el genetista Ángel Carracedo y el catedrático Jorge Mira, también vecino de la propia localidad. Los dos investigadores compartieron con el alumnado de primero de Bachillerato cuestiones fundamentales de la ciencia desde una perspectiva diferente, estimulando su curiosidad y su pensamiento crítico.

Jorge Mira fue el encargado de abrir las ponencias con la charla “A que altura está o ceo?”, en la que combinó el rigor científico y la capacidad divulgativa, haciendo más accesibles para el alumnado conceptos muy complejos, de una forma amena y próxima.

Al rematar la intervención de Jorge Mira, cogía el testigo Ángel Carracedo, una de las figuras más destacadas en el ámbito de la investigación científica, que ofreció una charla para acercar a los estudiantes el mundo de la genética y de la investigación biomédica.

Con su habitual sencillez, y de una forma rigurosa y accesible al mismo tiempo, Carracedo puso de manifiesto la importancia de la ciencia en la sociedad actual, y abrió una ventana al conocimiento de primera mano, conectando al alumnado con el trabajo investigador y con sus aplicaciones reales.

Desde el centro educativo quieren agradecer la generosidad de estos dos científicos para acercar sus conocimientos al alumnado de Baio, siendo en los dos casos referentes próximos de los jóvenes. Ángel Carracedo es natural de Santa Comba y también participa asiduamente en actividades divulgativos por la comarca.

“Con actividades como esta, o centro reafirma o seu compromiso por achegar referentes de primeiro nivel ao alumnado, ofrecendo experiencias que enriquecen a súa formación máis alá da aula e que poden contribuír a espertar vocacións científicas”, subrayan desde el instituto. Las actividades continuarán durante toda la semana.