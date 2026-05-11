Una cabaña ovalada y restos de cerámica, los nuevos hallazgos del castro As Barreiras de Vimianzo

La alcaldesa muestra uno de los hallazgos, un betilo, en el Castro de As Barreiras CV

El Concello de Vimianzo acaba de iniciar una nueva campaña de excavación en el castro de As Barreiras, dirigida por el arqueólogo Tito Concheiro. Las tareas comenzaron el pasado 4 de mayo, continuando con el plan de excavación de desarrollo orgánico de la zona visible del monumento.

En estos primeros días ya se localizaron nuevos hallazgos, entre los que destacan una cabaña ovalada y restos cerámicos, presentados ayer. La campaña actual se divide en dos sectores de excavación, uno situado en la zona norte y otro en la zona sur del área intervenida. Como es habitual, se continúa con la ampliación progresiva de la excavación con el objetivo de avanzar en el conocimiento del yacimiento y acercarse al descubrimiento de prácticamente la mitad de su extensión.

En el sector norte, los trabajos se centran en la excavación de una gran cabaña de planta ovalada, de la que hasta el momento solo se exhumó una parte de su muro, de notable anchura, tal como explican desde el Gobierno local. Se trata de una estructura especialmente llamativa, de carácter monumental, que podría acercar nueva información sobre la organización interna del poblado.

En otra de las áreas de intervención se retoma el estudio de la muralla del castro, elemento singular del yacimiento. La estructura está formada por un muro de cachotería construido en bancales, terrazas o escalones, lo que evidencia una técnica constructiva compleja y altamente planificada, precisan. Unido a este sistema defensivo también se está descubriendo un vertedero cerámico, compuesto por la acumulación de numerosos restos de alfarería, fundamentalmente cacharros fragmentados que se tiraban en un espacio situado entre la muralla y las viviendas.

Este contexto arqueológico ofrece información relevante sobre la vida cotidiana y la gestión de los residuos en el poblado. En lo que va de campaña ya se recuperó mucho material arqueológico de gran valor. Entre los hallazgos más significativos se encuentra un “betilo”, una especie de piedra sagrada, que fue recibido con gran entusiasmo.

Los trabajos de excavación se completan con un programa de visitas guiadas dirigido a los centros escolares, para que la juventud conozca de primera mano la riqueza arqueológica y su puesta en valor.

El director de la campaña, Tito Concheiro, y la alcaldesa, Mónica Rodríguez, se mostraron ilusionados antes los nuevos hallazgos y los que pueda haber en los próximos días. La regidora destacó su importancia, y esto refuerza el valor patrimonial del castro. Además, apuesta por convertirlo en un “referente do turismo arqueolóxico, pasiño a pasiño”.