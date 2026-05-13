Diario de Ferrol

Soneira

O IES Pedra da Aguia gaña na casa con Europa 

Alexandra Carlín e Melania Lens foron as gañadoras do cartel para difundir a Unión Europea e os fondos europeos

Redacción
13/05/2026 22:38
Melania e Alexandra
Dúas alumnas do IES Pedra da Aguia de Ponte do Porto (Camariñas) gañaron o concurso de carteis para fomentar a difusión sobre a Unión Europea e os fondos europeos, que convoca a Consellería de Facenda.  

Alexandra Carlín e Melania Lens foron as dúas estudiantes gañadoras. O lema do seu traballo co que lograron convencer ao xurado foi é "Europa e Galicia, futuro en marcha".

Representa a unha muchacha, Galicia, vestida coas bandeiras europeas  sostendo o corazón de Europa, acompañada dun polbo facendo encaixe, nun claro guiño ao patrimonio da zona, e nunha contorna con referencias ao desenvolvemento galego en materia de renovables e de infraestruturas como o tren de alta velocidade, sen olvidar a conexión do mar con Galicia e a monumentos tan emblemáticos como a catedral de Santiago e a Torre de Hércules.

