El IES de Ponte do Porto promociona Europa

Entrega del premio del concurso de los carteles de Europa Cedida

Las alumnas Alexandra Carlín y Melania Lens, del IES Pedra da Aguia de Ponte do Porto (Camariñas) con su tutor David Fabeiro, recogieron el premio por el cartel ganador del Día de Europa, en un acto presidido por el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos.

En el concurso participaron los seis centros que están realizando el Plan Proxecta. El lema del proyecto ganador de las alumnas porteñas fue "Europa en Galicia, futuro en marcha".