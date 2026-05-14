Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Soneira

El IES de Ponte do Porto promociona Europa

El centro fue el ganador del concurso de carteles por el Día de Europa

Redacción
14/05/2026 21:40
Entrega del premio del concurso de los carteles de Europa
Entrega del premio del concurso de los carteles de Europa
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

Las alumnas Alexandra Carlín y Melania Lens, del IES Pedra da Aguia de Ponte do Porto (Camariñas) con su tutor David Fabeiro, recogieron el premio por el cartel ganador del Día de Europa, en un acto presidido por el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos.

En el concurso participaron los seis centros que están realizando el Plan Proxecta. El lema del proyecto ganador de las alumnas porteñas fue "Europa en Galicia, futuro en marcha".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Entrega del premio del concurso de los carteles de Europa

El IES de Ponte do Porto promociona Europa
Redacción
El ideal gallego

La Mostra de Teatro Labarta Pose elige las cinco obras que se representarán en esta edición
Redacción
Ciencia na Rúa en Baio

El instituto de Baio saca la ciencia a la calle para impulsar las aficiones científicas
Redacción
Melania e Alexandra

O IES Pedra da Aguia gaña na casa con Europa
Redacción