El instituto de Baio saca la ciencia a la calle para impulsar las aficiones científicas

Ciencia na Rúa en Baio Mar Casal

El IES Maximino Romero de Lema de Baio (Zas) organizó su ‘I Día da Ciencia da Rúa’ este jueves en el que participaron más de medio millar de alumnos de la zona. Además de los estudiantes del propio instituto, asistieron otros siete centros: los IES Pedra da Aguia (Ponte do Porto), Terra de Soneira (Vimianzo) y Eduardo Pondal (Ponteceso); y los CPI As Revoltas (Cabana), Cabo da Area (Laxe), San Vicente (A Baña) y el CPI de Zas.

Durante toda la mañana los jóvenes disfrutaron de una variedad de actividades en torno a la ciencia, la tecnología y la innovación en el pabellón de Baio. Realizaron experimentos, juegos, proyectos y diseños relacionados con la física, la química, la biología, la tecnología y las matemáticas con el fin de fomentar vocaciones científicas entre los estudiantes de forma entretenida. Desde unas gafas para ver el eclipse hasta sacar energía de una patata, fueron algunas de las propuestas que se pudieron ver en el pabellón.

La iniciativa se enmarca en la Semana Cultural del instituto, que finaliza hoy. Conferencias, obradoiros y música completaron el programa estos días, fomentando la participación y la creatividad entre el alumnado, sacando el aprendizaje de las aulas.

Ciencia na Rúa en Baio Mar Casal