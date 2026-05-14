Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Soneira

La Mostra de Teatro Labarta Pose elige las cinco obras que se representarán en esta edición

Este año hubo récord de propuestas, con casi medio centenar, de ahí que fuese una difícil elección

Redacción
14/05/2026 21:29
Clausura de la pasada edición de la Mostra Labarta Pose
IG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

El jurado de la Mostra de Teatro Afeccionado Labarta Pose de Zas ha elegido a las cinco obras que se representarán en esta edición, tras una difícil deliberación, con casi medio centenar de propuestas. Las funciones elegidas son ‘Alimañas’ (Gargallada Teatro), ‘Deus non quere calderilla’ (The-Sastre Teatro), ‘Operación Barranco’ (Vagalume Animación), ‘Dona Clara’ (Teatro Ollomao) y ‘Un fiambre, unha rosca e un cancan’ (Asociación Cultural Faiscas). 

Se trata de una tragicomedia y cuatro comedias, que empezarán a representarse el día 23 de mayo. Seguirán el 30 de mayo, y los días 6, 13 y 20 de junio. El 27 de ese mes será la clausura con la entrega de distinciones. El alcalde de Zas, Manuel Muíño, agradeció el gran trabajo del jurado, sobre todo teniendo en cuenta que se ha batido un récord de participación en esta novena edición.

 También agradeció el “esforzo e talento” que demostraron todos los participantes y subraya que la localidad seguirá siendo “un referente de teatro afeccionado”. Uno de los representantes del jurado, Ricardo Vigueret, destacó también la calidad de las propuestas, de ahí las dificultades de elegir solo cinco entre las 48 presentadas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Entrega del premio del concurso de los carteles de Europa

El IES de Ponte do Porto promociona Europa
Redacción
El ideal gallego

La Mostra de Teatro Labarta Pose elige las cinco obras que se representarán en esta edición
Redacción
Ciencia na Rúa en Baio

El instituto de Baio saca la ciencia a la calle para impulsar las aficiones científicas
Redacción
Melania e Alexandra

O IES Pedra da Aguia gaña na casa con Europa
Redacción