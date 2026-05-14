La Mostra de Teatro Labarta Pose elige las cinco obras que se representarán en esta edición

Clausura de la pasada edición de la Mostra Labarta Pose IG

El jurado de la Mostra de Teatro Afeccionado Labarta Pose de Zas ha elegido a las cinco obras que se representarán en esta edición, tras una difícil deliberación, con casi medio centenar de propuestas. Las funciones elegidas son ‘Alimañas’ (Gargallada Teatro), ‘Deus non quere calderilla’ (The-Sastre Teatro), ‘Operación Barranco’ (Vagalume Animación), ‘Dona Clara’ (Teatro Ollomao) y ‘Un fiambre, unha rosca e un cancan’ (Asociación Cultural Faiscas).

Se trata de una tragicomedia y cuatro comedias, que empezarán a representarse el día 23 de mayo. Seguirán el 30 de mayo, y los días 6, 13 y 20 de junio. El 27 de ese mes será la clausura con la entrega de distinciones. El alcalde de Zas, Manuel Muíño, agradeció el gran trabajo del jurado, sobre todo teniendo en cuenta que se ha batido un récord de participación en esta novena edición.

También agradeció el “esforzo e talento” que demostraron todos los participantes y subraya que la localidad seguirá siendo “un referente de teatro afeccionado”. Uno de los representantes del jurado, Ricardo Vigueret, destacó también la calidad de las propuestas, de ahí las dificultades de elegir solo cinco entre las 48 presentadas.