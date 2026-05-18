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Soneira

Xabier Díaz pone a cantar a todo el auditorio en Vimianzo 

El artista y Adufeiras de Salitre ofrecieron un concierto el domingo, con lleno total

Redacción
18/05/2026 18:04
Xabier Diaz en Vimianzo, con los colaboradores locales
Xabier Diaz en Vimianzo, con los colaboradores locales
EC
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Xabier Díaz y Adufeiras de Salitre pusieron a cantar a todo el público del auditorio el domingo en el concierto que ofrecieron en la Casa de Cultura de Vimianzo. 

También subieron al escenario a cantar y tocar con el artista Irma Macías, Icía Varela, Haruna Chatani, miembros de la asociación Trubisquiña y Carmen de Berdoias, una pandereteira local que demostró mucho arte en el Día das Letras Galegas. El auditorio de Vimianzo se llenó hasta los topes para disfrutar de la música de Xabier Díaz y Adufeiras de Salitre. 

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