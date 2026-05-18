Zas quiere convertirse en un referente del teatro aficionado con la Mostra Labarta Pose

Función de teatro el domingo en Baio IG

El Concello de Zas calienta motores para celebrar la IX Mostra de Teatro Afeccionado Labarta Pose, que dará comienzo este fin de semana, el sábado 23. Hasta el 20 de junio se representarán un total de cinco funciones entre los auditorios de Zas y Baio, que se completarán con la entrega de premios el día 27 del mismo mes.

El 5 de julio se clausurará la Escola Municipal de Teatro. El alcalde de Zas, Manuel Muíño, anima a los vecinos a participar en las distintas actividades que conforman el cartel de esta edición, destacando la “ampla variedade de propostas pensadas para todos os gustos e públicos”. El regidor subrayó que se trata de una completa programación con la que se quiere “seguir consolidando o noso municipio como todo un referente no ámbito do teatro afeccionado”.

El sábado 23 abrirá la programación “Deus non quere calderilla”, una comedia de The Sastre Teatro, que se representará en el auditorio de Baio (21.00 horas). Una semana después será la Asociación Cultural Faíscas la encargada de tomar el relevo, con su comedia “Un fiambre, unha rosca e un cancan”, en el auditorio de Zas.

El mes de junio arrancará con “Operación Barranco”, de Vagalume Animación, una comedia de enredo que se podrá ver el día 6 en Zas. La siguiente semana será el turno de Gargallada Teatro, que pondrá en escena “Alimañas”, en Baio. La última propuesta se representará el 20 de junio en el auditorio de Zas, “Dona Clara”, a cargo del Colectivo Cultural Ollomao.

El día 27 se procederá a la entrega de premios a las cinco obras, así como al mejor actor y actriz y la función elegida por el público. Por otra parte, el pasado domingo el auditorio de Baio acogió la representación de “Sol fuerza”, de la compañía Aantena. Se trata de una función llena de humor, crítica y reflexión alrededor de la transición energética e de sus consecuencias sociales, invitando a pensar sobre la vida en el rural.