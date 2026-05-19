Vimianzo trata de combatir la soledad no deseada con la lectura de un cuento ilustrado

Participantes en la presentación del cuento ilustrado en Vimianzo IG

El Concello de Vimianzo presentó ayer el cuento infantil ilustrado “Por que se lle revirou o peteiro á Curuxa Maruxa?”, un proyecto enmarcado en el plan local de lucha contra la soledad no deseada “Conectando Corazóns”. El autor es el psicólogo municipal Sergio Trillo, con ilustraciones de la dumbriesa Laura Suárez. El libro fue editado por la Diputación.

La obra narra el viaje de Maruxa, una ‘curuxa’ que un día despierta con el pico torcido por culpa de un “sentimento estraño” que no logra comprender. En su recorrido por las diferentes parroquias de Vimianzo, la protagonista encuentra distintos animales llenos de talento, pero demasiado ocupados en sus rutinas individuales que no logran descifrar su malestar.

La interacción con todos ellos y el calor de la comunidad lograrán que su pico deje de estar torcido, descubriendo que lo que sufría era la soledad. La alcaldesa, Mónica Rodríguez, señaló que a veces la soledad llega sin avisar, y la obra es “unha invitación a coidar, a mirar polos demais e a lembrar que todas as persoas merecen sentirse acompañadas”. La diputada Mar García, presente en el acto, destacó la importancia de propuestas como esta para combatir la soledad.