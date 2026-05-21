Los irmandiños volverán a arrasar Vimianzo el primer fin de semana de julio con el Asalto ao Castelo

Presentación del Asalto ao Castelo, este jueves, en el castillo de Vimianzo IG

Vimianzo calienta motores para la nueva edición del Asalto ao Castelo, la número 29, que fue presentada ayer en la fortaleza medieval. Música, gastronomía e historia se citan de nuevo en el festival, declarado de Interese Turístico de Galicia, que se celebrará los días 3 y 4 de julio, aunque en los días previos ya habrá una intensa actividad cultural.

En la participación del evento participaron la alcaldesa, Mónica Rodríguez; el diputado provincial de Patrimonio, Xosé Penas; el portavoz de la organización y miembro de la AC Cherinkas, Manuel Rial; Marta Miñones, en representación de Axvalso; Loreto Rodríguez, responsable de medios de Hijos de Rivera; Vanessa Caamaño, del Terra de Soneira C.D.; y Cristina Landeira, en representación del sector hostelero de los Pinchos Irmandiños.

Manuel Rial detalló toda la programación, que supone, dijo, “un paso adiante na madurez e profesionalización do festival sen perder un ápice da nosa esencia veciñal e asociativa”. Rial puso en valor el esfuerzo del equipo para poder presentar un cartel de estas características, con la colaboración del tejido asociativo y la vecindad.

Mónica Rodríguez también agradeció el trabajo “incansable” de la organización “para que Vimianzo sexa o epicentro cultural de Galicia a comezos de xullo”. “Hoxe en día ser de Vimianzo significa ser irmandiño; este festival transcendeu a música para converterse no noso maior patrimonio inmaterial, un orgullo sostido por un tecido veciñal único e o apoio firme de patrocinadores e institucións”, subrayó la alcaldesa.

Xosé Penas, por su parte, destacó el compromiso de la Diputación con el Asalto e indicó que el Asalto es el ejemplo “perfecto de como o patrimonio histórico e a memoria colectiva poden revivir a través da cultura, a gastronomía e a festa. Sen o pobo, esta festa non sería posible”. Cristina Landeira indicó que en la 17 edición de los Pinchos Irmandiños, la hostelería “volve demostrar a súa creatividade con esta proposta de arqueogastronomía medieval única en Galicia”, con diferentes propuestas entre el 30 de junio y el 4 de julio.

El pincho cuesta 3,5 euros, y con consumición (agua o cerveza), 4 euros. Las actividades ya comienzan el 22 de junio con los campamentos irmandiños, el día 27 habrá una mesa redonda sobre la historia irmandiña y se celebrará la X Legua Irmandiña.

El viernes 3 julio se celebra la XV Cea Medieval, y al finalizar, conciertos de Che Sudaka, Quinkillada, Ulex y Yaya dj, que, por primera vez serán de pago. El sábado 4, sesión vermú con Coídos, Rabelo y Nenaza y Tapa d’Orella. A las 20.30 horas abrirán los conciertos De Ninghures, y seguirán En Tol Sarmiento, Dakidarría, Los de Marras y Festicultores. En medio, feria artesanal, Asaltiño e Irmandades Parroquiales, entre otras propuestas.