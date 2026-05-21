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Soneira

Una Beca da Filloa de casi 1.500 euros en Zas

El importe fue recaudado en el Trail da Filloa celebrado en la localidad en el mes de febrero

Redacción
21/05/2026 21:41
Presentada la Beca da Filloa en Zas
Presentada la Beca da Filloa en Zas
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El alcalde de Zas, Manuel Muiño; y el presidente de la entidad Monte Brondo, David Fernández, presentaron la Beca da Filloa, de un importe de  1.459 euros, que será entregada a una persona del municipio, de forma confidencial, que será seleccionada por los Servicios Sociales. 

El importe de la beca asciende a la cantidad recaudada en el Trail da Filloa, que se celebró en el pasado mes de febrero en la localidad. El regidor destacó la importancia de esta iniciativa solidaria, así como el papel de la entidad organizadora, Monte Brondo, tanto por su carácter deportivo como social. 

 

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