El ciclo Escora Danza arranca en Vimianzo el 6 de junio y seguirá en Corcubión, Malpica y Mazaricos

Renaud Morin y Anna Guland, una de las propuestas de Escora Danza EC

La quinta edición de Escora Danza comenzará el 6 de junio en Vimianzo con una programación que combina danza contemporánea, música tradicional y creación escénica internacional. La Casa de Cultura acogerá desde las 18:30 horas la primera de las cuatro jornadas de este ciclo, impulsado por el área de Cultura de la Diputación de A Coruña, que volverá a recorrer diferentes concellos de la Costa da Morte apostando por la mediación cultural, la participación social y el diálogo con el territorio.

La jornada inaugural se abrirá con la participación de los Coros de Cereixo y Carnés, junto coa la danza de Eva Comesaña, en un encuentro escénico que conecta memoria colectiva, tradición oral y movimiento contemporáneo. El programa incluirá también la representación de ‘Ma p’tite dame’, de la creadora francesa Claire Heggen, en una función que supone su primera actuación en Galicia.

La entrada será gratuita hasta completar aforo. La diputada Cultura, Natividade González, subrayó que Escora Danza “representa aquilo que queremos poñer en valor: o traballo no territorio, traballar para as persoas desde as persoas, traballar en comunidade”. Las siguientes citas serán el día 7 en Corcubión, el 13 en Malpica y el 14 se clausura en Mazaricos.