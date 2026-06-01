Camariñas oferta 648 plazas para los obradoiros de tiempo libre y actividades acuáticas

Actividades náuticas en Camariñas IG

El Concello de Camariñas oferta un total de 648 plazas para obradoiros de tiempo libre y actividades acuáticas durante el próximo verano. Ayer se abrió el plazo de preinscrición para las personas interesadas. La oferta se reparte en varios turnos para los jóvenes nacidos entre los años 2014 y 2022 para ofrecer así una oportunidad de conciliación a las familias. Las actividades d e los talleres de tiempo libre se realizarán de simultánea en las localidades de Camariñas, Ponte do Porto y Camelle. En esta modalidad se ofrecen 600 plazas.

El horario previsto es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 horas. El primer turno arrancará el 2 de julio y finaliza el 15 del mismo mes. Del 20 al 31 de julio se celebrará el segundo, del 3 al 14 de agosto el tercero y el último será entre el 17 y el 28 de agosto. El plazo de preinscripción será hasta el 8 de junio y se podrá hacer de forma presencial o telemática.

Para las actividades acuáticas el plazo remata igualmente el 8 de junio. En este caso se celebrarán en el Club Náutico de Camariñas, con dos turnos, del 2 al 15 de julio y del 20 al 31 del mismo mes. El número de plazas en cada uno será de un máximo de 24. Están dirigidas a los jóvenes nacidos en el año 2018 y anteriores. En todas ellas tienen preferencia las personas empadronadas.