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Soneira

Las mariscadoras de Camariñas trasladan al BNG la preocupación por su futuro y por la productividad de la ría

La mitad de las trabajadoras en activo no tendrán las ayudas del ISM vinculadas al cese de actividad

Redacción
01/06/2026 19:06
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Reunión del BNG con las mariscadoras de Camariñas
Cedida
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El BNG mantuvo este lunes un encuentro con las mariscadoras de Camariñas para conocer de primera mano su situación. La reunión tuvo lugar en la playa da Paxariña, en la zona marisquera de Ariño, donde las profesionales realizaban trabajos de acondicionamiento de las siembras.

Allí se encontraron la diputada responsable de Mar del BNG en el Parlamento gallego, Rosana Pérez; el diputado corcubionés Oscar Insua; la responsable del BNG en Camariñas, Ana Pasantes; y la presidenta de la agrupación de mariscadoras, Yaque Lista

Tanto Insua como Pérez les informaron de todo el trabajo parlamentario que han hecho estos meses para que la Xunta aporte soluciones a la grave situación de las mariscadoras, que llevan tiempo sin poder faenar, a lo que se suma la paralización del plan de explotación decretado en marzo por el Gobierno. 

Las profesionales ven el futuro “muy negro”, pues para cuando se active el plan en diciembre no saben si habrá marisco, a la vez que se habrán terminado las ayudas del paro.

 Las mariscadoras trasladaron al BNG su preocupación porque a la mitad de las profesionales activas no les fue aceptada la solicitud para cobrar las ayudas del ISM vinculadas al cese de actividad. También destacaron la necesidad de conseguir semilla para sembrar la ría e intentar así que haya recurso marisquero de cara al futuro, mostrando su preocupación por la falta de productividad y las posibles medidas para atajar el problema.

 “Dende o BNG imos seguir traballando nas institucións para dar traslado de todas as demandas do sector e para conseguir que os bancos marisqueiros de Camariñas volvan a ser produtivos”, señalan Pérez y Oscar Insua.

 Añaden que insistirán para que “namentres permaneza o plan de xestión paralizado, todas as mariscadoras teñan garantido un salario mínimo, porque non é normal que a metade das que solicitaron as axudas do paro ao ISM lle viñera denegada a axuda, e a Xunta se lave as mans, porque na comisión pasada votaron en contra dunha proposta do BNG para crear unha liña de axudas específica para Camariñas, sabendo que isto que está ocorrendo agora, podía pasar”. 

Por último, declararon que “as axudas para mercar semente están sen resolver dende hai catro meses, e logo de xuño non se pode sementar. Non é comprensible que con toda a que está caendo no sector marisqueiro, a consellería do mar estea paralizada”. 

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