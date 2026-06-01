Un millar de mozos de 14 centros da comarca participan en Baio na gala ‘Falemos + galego’
O evento rematará coa actuación de 9Louro, un dos referentes actuais da lingua galega
O vindeiro 18 de xuño celebrarase en Baio (Zas) a gala final do proxecto ‘Falemos + galego’, que reunirá a un millar de mozos de 14 centros educativos da comarca. O acto, que este ano organiza o instituto Maximino Romero de Lema de Baio, será na Praza Jorge Mira a partir das 10.30 horas.
Os centros participantes no evento son o IES Lamas de Castelo de Carnota, o CPI Plurilingüe de A Picota (Mazaricos), os institutos Fernando Blanco e Agra de Raíces de Cee, o IES Fin do Camiño de Fisterra, o IES Ramón Caamaño de Muxía, o Terra de Soneira de Vimianzo, Pedra da Aguia de Ponte do Porto (Camariñas), o CPI As Revoltas de Cabana, o CPI de Zas, o IES Urbano Lugrís de Malpica, o Eduardo Pondal de Ponteceso, o Parga Pondal de Carballo e o centro organizador, o IES Maximino Romero de Lema.
Durante toda a mañá levaranse a cabo unha serie de actividades centradas na promoción e defensa da lingua galega, que é o principal obxectivo do evento. Ademais, será un acto pechado, dirixido unicamente ao alumnado participante. Tamén se entregarán os premios aos mellores vídeos realizados polo alumnado en defensa da lingua.
Haberá actuacións do alumnado dos centros educativos con grupos de gaitas, pandeireteiras e regueifas. Para pechar o acto está prevista a actuación de 9Louro, un dos referentes actuais da música galega e fenómeno de gran impacto entre a mocidade. Hai unos días estivo en Vimianzo, congregando a numerosos mozos.