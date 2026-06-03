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Soneira

Envejecimiento activo y recuperación de juegos tradicionales en Vimianzo

Este viernes se clausura la Escola de Memoria con una jornada lúdico festiva para las personas asistentes 

Redacción
03/06/2026 21:45
Cartel de las Olimpiadas de juegos tradicionales
Cartel de las Olimpiadas de juegos tradicionales
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El programa de envejecimiento activo Actívate, promovido por el Concello de Vimianzo, celebrará mañana viernes la segunda edición de las Olimpíadas de Xogos Tradicionais, de 11.00 a 14.30 horas. 

La jornada reunirá a 150 personas de las parroquias de Serramo, Vimianzo, Calo/Pasarela, Tines, Treos, Bamiro, Baíñas, Berdoias, Castrelo, Cereixo, Salto, Carnés y Cambeda, que compartirán una mañana dedicada a la práctica y recuperación de los juegos populares, reforzando el éxito del pasado año, y dando continuidad a una propuesta que combina combina actividad física, estimulación cognitiva e interacción social. 

Juegos como el aro, la rana, las “argolas”, la llave, los “arrastramortos”, los bolos, las palabras encadenadas o el siete y medio son algunas de las propuestas para los asistentes, que fomentan la coordinación, la habilidad, la memoria, la concentración y el trabajo en grupo, además de promover hábitos de vida saludables. La jornada sirve como clausura de la Escola da Memoria que se impartió durante el curso. 

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