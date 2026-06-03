Envejecimiento activo y recuperación de juegos tradicionales en Vimianzo

Cartel de las Olimpiadas de juegos tradicionales IG

El programa de envejecimiento activo Actívate, promovido por el Concello de Vimianzo, celebrará mañana viernes la segunda edición de las Olimpíadas de Xogos Tradicionais, de 11.00 a 14.30 horas.

La jornada reunirá a 150 personas de las parroquias de Serramo, Vimianzo, Calo/Pasarela, Tines, Treos, Bamiro, Baíñas, Berdoias, Castrelo, Cereixo, Salto, Carnés y Cambeda, que compartirán una mañana dedicada a la práctica y recuperación de los juegos populares, reforzando el éxito del pasado año, y dando continuidad a una propuesta que combina combina actividad física, estimulación cognitiva e interacción social.

Juegos como el aro, la rana, las “argolas”, la llave, los “arrastramortos”, los bolos, las palabras encadenadas o el siete y medio son algunas de las propuestas para los asistentes, que fomentan la coordinación, la habilidad, la memoria, la concentración y el trabajo en grupo, además de promover hábitos de vida saludables. La jornada sirve como clausura de la Escola da Memoria que se impartió durante el curso.