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Soneira

Feirauto llega a su 57ª edición del 12 al 14 de junio en Baio

Habrá más de cien vehículos en exposición listos para su entrega, entre los que destacan los 100% eléctricos

Redacción
05/06/2026 21:43
Feirauto
Presentación de Feirauto, este viernes delante del ayuntamiento de Zas
Cedida
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El consistorio de Zas acogió este viernes la presentación de la 57ª edición de Feirauto, uno de los eventos más consolidados del calendario local vinculado al sector del automóvil, que se llevará a cabo del 12 al 14 de junio en la plaza Jorge Mira de Baio. 

Se expondrán más de cien vehículos de ocasión y seminuevos listos para su entrega. 

En el acto de presentación participaron el alcalde, Manuel Muíño, y representantes de los tres talleres participantes en esta edición: Talleres Manuel Montes, Talleres J. Lemay Automóviles Celmar. 

El regidor destacó la importancia de Feirauto como motor dinamizador de la economía local y como punto de encuentro para profesionales y ciudadanía. 

Por su parte, los representantes de los talleres coincidieron en señalar el valor de la feria como escaparate para dar a conocer sus servicios y para acercar al público las últimas novedades del sector de la automoción. Una de las novedades de esta edición es la presencia de vehículos seminuevos 100% eléctricos, además de coches industriales, utilitarios, SUV. Además, todos los coches que se vendan en Feirauto recibirán un cheque con 200 euros para combustible. 

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