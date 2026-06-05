La marca de calidad ‘Costa da Morte-Terra Atlántica’ suma siete empresas

Espazo Nature, en Razo EC

La marca de calidad territorial ‘Costa da Morte - Terra Atlántica’ continúa creciendo y reforzando su red de empresas comprometidas con el desarrollo sostenible, la identidad territorial y la excelencia de sus productos y servicios.

En la sesión de la junta directiva del GDR Costa da Morte, celebrada el pasado miércoles, se aprobaron siete nuevas incorporaciones a la marca. Se trata de: Proyectos Climáticos de Galicia SL (Vimianzo), Espazo Nature Retreat SL (Razo- Carballo), Gubem Event SL (Vimianzo), Mecanizados Ainán SL (Carballo), Ana María Antelo Quintáns-Ana Trasariz (Baíñas-Vimianzo), Centro de Día Nicoli SL (Coristanco) y Valentín Amigo Pombo-Carnicería Valentín (Cee).

Con estas son ya nueve las empresas adheridas a la marca en los primeros meses del año, después de que lo hiciesen Pensión Lar de Canedo (Carnota) y Manuel Suárez Garrido-Casa Luardo (Coristanco).

La marca territorial promovida por el GDR Costa da Morte reconoce aquellas iniciativas que contribuyen a la promoción de los valores propios del territorio, fomentando la calidad, sostenibilidad, innovación y arraigo local, según afirman a través de un comunicado.