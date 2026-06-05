Soneira
Los juegos no tienen edad en Vimianzo
Numerosas personas participaron en la Olimpiada de Xogos Populares que sirvió como clausura de la escuela de memoria
La Praza do Concello de Vimianzo se convirtió este viernes en una jornada de convivencia, participación, risas, juegos y mucha ilusión durante la II Olimpíada de Xogos Tradicionais, que sirvió para clausurar el programa Actívate y las escuelas de memoria de las distintas parroquias, que suman unas 150 personas.
Los asistentes revivieron juegos de juventud como la llave, la rana, los bolos, las “argolas”, el siete o palabras encadenadas, demostrando que la diversión no tiene edad.