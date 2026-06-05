Los juegos no tienen edad en Vimianzo

Participantes en las Olimpiadas de juegos populares en Vimianzo EC

La Praza do Concello de Vimianzo se convirtió este viernes en una jornada de convivencia, participación, risas, juegos y mucha ilusión durante la II Olimpíada de Xogos Tradicionais, que sirvió para clausurar el programa Actívate y las escuelas de memoria de las distintas parroquias, que suman unas 150 personas.

Los asistentes revivieron juegos de juventud como la llave, la rana, los bolos, las “argolas”, el siete o palabras encadenadas, demostrando que la diversión no tiene edad.