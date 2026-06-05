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Soneira

Los juegos no tienen edad en Vimianzo

Numerosas personas participaron en la Olimpiada de Xogos Populares que sirvió como clausura de la escuela de memoria

Redacción
05/06/2026 22:38
Participantes en las Olimpiadas de juegos populares en Vimianzo
Participantes en las Olimpiadas de juegos populares en Vimianzo
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La Praza do Concello de Vimianzo se convirtió este viernes en una jornada de convivencia, participación, risas, juegos y mucha ilusión durante la II Olimpíada de Xogos Tradicionais, que sirvió para clausurar el programa Actívate y las escuelas de memoria de las distintas parroquias, que suman unas 150 personas.

Los asistentes revivieron juegos de juventud como la llave, la rana, los bolos, las “argolas”, el siete o palabras encadenadas, demostrando que la diversión no tiene edad.

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