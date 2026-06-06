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Soneira

Detenido un hombre por tres robos con fuerza en locales de Vimianzo y Camariñas

El arrestado es un hombre de 63 años

Redacción
06/06/2026 12:02
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Arma empleada durante los robos
Guardia Civil
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La Guardia Civil de Carballo ha detenido a un hombre de 63 años de edad como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas y dos delitos de robo con violencia e intimidación en establecimientos comerciales de Vimianzo y Camariñas, por lo que se le atribuyen varios delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de las denuncias presentadas por los perjudicados, y el primero de los robos se produjo el 20 de mayo en un establecimiento de hostelería situado en Ponte do Porto en Camariñas.

El presunto autor accedió al interior del local, tras forzar la puerta de acceso principal, y sustrajo varias botellas de bebidas alcohólicas y unos 500 euros en dinero en efectivo.

Posteriormente, durante la tarde del 30 de mayo, continuó su actividad delictiva con dos asaltos consecutivos en el municipio de Vimianzo empleando un pasamontañas para ocultar su identidad. Sobre las 20:00 horas irrumpió en una tienda de alimentación esgrimiendo un cuchillo para exigir de forma intimidatoria la recaudación.

Solo media hora después, accedió a una farmacia de la misma localidad con un cuchillo y sustrajo unos 400 euros en efectivo.

El operativo para su detención, en el que han colaborado la Guardia Civil de Vimianzo y Camariñas, culminó el pasado 2 de junio con la detención del sospechoso en Camelle, tras lo que se puso a disposición del Tribunal de Instancia de Guardia de Corcubión. 

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