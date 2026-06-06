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Soneira

El Asalto ao Castelo y la Faguía de Carnés se promocionan en Festur

El Concello de Vimianzo presentó sus dos fiestas de Interese Turístico en la feria de Silleda 

Redacción
06/06/2026 20:40
Vimianzo llevó sus fiestas a Festur, en Silleda
Vimianzo llevó sus fiestas a Festur, en Silleda
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El Concello de Vimianzo llevó a Festur (Feira de Interese Turístico de Galicia) que se clausura este domingo en Silleda los dos eventos que tiene con esta distinción: el Asalto ao Castelo y la Faguía de Carnés. Los cocineros Fabián Mouzo y Lara Alvarellos realizaron un showcooking de los callos de Carnés y atún alba irmandiña, una creación inspirada en la gastronomía medieval en la época de la Revuelta Irmandiña. 

El Concello promociona así la fiesta de la Faguía de Carnés, que se celebra cada 9 de julio en esta localidad, en la víspera de San Cristovo, y el Asalto ao Castelo, con los característicos pinchos irmandiños que se sirven en esos días. El Asalto será el primer fin de semana del mes de julio, los días 3 y 4. 

El Concello contó estos días en la feria con un espacio propio en el que ofrece información a los visitantes y entrega material promocional. Bajo el lema "Vimianzo, empeza a túa conquista", el municipio se presenta como un destino que combina historia, cultura, naturaleza, gastronomía y tradición, invitando a descubrir esta tierra en el corazón de la Costa da Morte.  

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