El Concello y los vecinos se unen para rechazar una posible explotación minera en Fornelos

El alcalde de Zas se reunió con los vecinos de Fornelos EC

El Concello de Zas y la Asociación de Veciños A Fonte de Fornelos celebraron este viernes una reunión informativa con los vecinos de esta localidad para analizar las consecuencias de la reciente autorización de la Xunta de Galicia del permiso de investigación minera que afecta a los concellos de Zas, Cabana de Bergantiños y Laxe.

El encuentro reunió a numerosos vecinos, interesados en conocer el alcance de este trámite administrativo y sus posibles efectos sobre el territorio, así como a representantes de la Plataforma en Contra da Mina de Coéns (Laxe) El alcalde, Manuel Muíño, explicó que este permiso de investigación supone la fase previa a una futura explotación minera, por lo que es “fundamental” mostrar desde ahora una oposición firme, unida e decidida.

Además, indicó que las competencias de minería le corresponden al estado español, mientras que el desarrollo y permisos dependen de la Xunta, y el Concello no tiene competencias. “Estamos ante o primeiro paso dun posible proxecto de explotación no futuro. Os efectos desta futura mina afectarán ao tódolos veciños de Fornelos dada a proximidade da mesma a Fornelos e serán efectos devastadores para o medio e para as persoas”, indicó el regidor, quien se puso a disposición de los vecinos para dar los pasos necesarios para defender sus intereses, llegando a los tribunales si fuese preciso.

Muíño afirmó que para extraer un kilo se necesita “remover e procesar entre 8 e 12 kg de terra”. “A empresa ten pensado extraer en Coéns 9.000 toneladas anuais, o que suporía un movemento anual de terras de máis de 100.000 toneladas”, subrayó.

Las dos partes acordaron mantener un frente común al proyecto, y, como primera medida, elaboraron un modelo de recurso de reposición que estará a disposición de todos los interesados para mostrar su rechazo al permiso. El plazo para hacerlo finaliza el 30 de junio.