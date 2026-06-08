Las Estrellas Michelin disfrutan de una experiencia inmersiva en Camariñas

Los chefs, durante la degustación en el faro Vilán Cedida

La Xunta promovió este lunes una actividad inmersiva en Camariñas para poner en valor la relación entre la calidad del producto gallego y la gastronomía que se hace en la comunidad entre chefs llegados de toda España participantes en la 12ª edición del evento ‘Estrelas Solidarias no Camiño de Santiago’, que suman más de 40 Estrellas Michelin.

La visita a Camariñas incluyó un recorrido por la planta acuícola de Stolt Sea Farm y un ágape, cortesía de Galicia Calidade, en la sala de la Asociación de Empresarios de Camariñas en el faro del cabo Vilán. Así, chefs como Martín Berasategui, Paulo Airaudo, Elena Arzak o Paco Roncero, entre otros, pudieron conocer de primera mano la planta de Stolt Sea Farm de producción de rodaballo. Allí recibieron un regalo muy especial por parte de la empresa: un rodaballo hecho con encaje de Camariñas.

Al finalizar, los cocineros pudieron degustar una selección de productos certificados por la marca de garantía Galicia Calidade, de la mano del equipo de O Semáforo de Fisterra, en una visita a la que también se sumó la alcaldesa, Sandra Ínsua.

Los participantes en 'Estrelas no Camiño', posando delante del faro camariñán Cedida

En esta ocasión las empresas participantes en la degustación fueron Conservas A Rosaleira, Maricos Alumbrar, Artesa Despensa Atlántica, Confitería Cerviño, Kiwi Atlántico, La Central Heladera, Pementos Carmucha, Puerto de Celeiro, Queixería Barral, Quesos Feijoo, Rosa de los Vientos, Santo André, Torre de Núñez, A Coroa, Altos de Toroña, Auga Vella, Cabreiroá, Estrella de Galicia, Finca Mílara, Grupo Reboreda Morgadío y Vía Atlántica.

La gerente de Galicia Calidade, Ana Méndez, destacó que la gastronomía gallega forma parte del modelo turístico de la comunidad. “Este es uno de los principales atractivos de Galicia”, destacó recordando el valor del turismo para Galicia, que representa ya más del 10% del PIB y del empleo de la comunidad. Durante 2025, Galicia tuvo 8,8 millones de turistas, “un nuevo récord histórico, según la Xunta, con un incremento del 7,3% respecto al año anterior”, señaló.

Según el Informe del Turismo Gastronómico en España, este tipo de visitante gasta un 30% más que el generalista y “Galicia ocupa un lugar de privilegio en este mapa”, resaltó Ana Méndez. “Somos la tercera comunidad autónoma favorita de los españoles como destino gastronómico, y A Coruña figura entre las tres provincias más valoradas del país. Galicia lidera además el ránking de destinos para participar en fiestas y eventos gastronómicos, y se sitúa entre los tres primeros para comprar productos locales y para visitar mercados gastronómicos”.

La directora-Gerente de Galicia Calidade recordó también los datos referentes a la alta cocina en Galicia. En 2026, la comunidad cuenta con 19 restaurantes con Estrella Michelin, de los que tres tienen dos estrellas, Culler de Pau, Pepe Vieira y Retiro da Costiña (Santa Comba), este último certificado también por Galicia Calidade.