El Concello y la Xunta realizarán obras de mejora en los colegios de Zas y de Baio

Vista de la fachada del colegio Labarta Pose IG

El Concello de Zas y la Consellería de Educación llevarán a cabo obras de mejora inmediatas en los colegios de Zas y de Baio. El alcalde, Manuel Muíño, y la concejala de Educación, Pilar García, así se lo comunicaron a las Anpas del CPI de Zas y del CEIP Labarta Pose de Baio y a los directores de los dos centros durante una reunión de trabajo.

El regidor destacó que estas mejoras “son o resultado dun traballo conxunto e constante de diálogo, insistencia e colaboración entre o Concello, Anpas e dirección dos centros que levan meses trasladando á Consellería de educación as necesidades dos nosos centros e defendendo os intereses da comunidade escolar de Zas” y se felicita de que finalmente se lleven a cabo.

Durante el encuentro, el alcalde informó de los resultados de la reunión reciente que mantuvo con el secretario xeral de Educación y con el director territorial para trasladar las principales demandas de la comunidad educativa y buscar una solución lo antes posible. La Xunta invertirá de forma inmediata 26.000 euros en las actuaciones en los dos centros.

En el colegio de Baio se realizarán durante el verano trabajos para sellar las ventanas y sustituir el falso techo del comedor, con una inversión de unos 6.000 euros. Además, se consiguió el compromiso de que antes de finales de año quedará redactado el proyecto para la renovación de la cubierta exterior del comedor. Este paso permitirá avanzar hacia su licitación a comienzos del 2027 y ejecutar posteriormente las obras, según indican desde el Concello.

En el CPI de Zas se sustituirán este verano los canelones interiores, con un presupuesto de cerca de 20.000 euros. Según los informes técnicos, las filtraciones goteras en el edificio se producen por el deterioro de estos materiales. Además de estas actuaciones, el Concello de Zas se comprometió a seguir realizando inversiones propias para mejoras las condiciones de los centros escolares, incluso en cuestiones que excedan sus competencias.

Así, en el colegio de Zas se sustituirán las planchas deterioradas del patio cubierto exterior y la barandilla, además de estudiar soluciones evitar que se llene de agua cuando llueve y revisar la calefacción. En el colegio de Baio, el Concello renovará la pista polideportiva que hay en el recinto y mejorará la seguridad en la zona de llegada y salida del transporte escolar.