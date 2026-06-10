El instituto de Baio presenta dos proyectos tecnológicos en el programa Talentos Inclusivos

Alumnos y docentes en la presentación de los proyectos inclusivos IG

El IES Maximino Romero de Lema de Baio (Zas) fue uno de los 16 centros educativos gallegos que participaron este curso en la sexta edición de Talentos Inclusivos, un programa para el fomento de la innovación tecnológica y la inclusión social impulsado por el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC) de la Universidade de A Coruña, en colaboración con entidades como Aspace, Apamp o la Cruz Roja, entre otras.

La clausura se realizó ayer en la Cidade da Cultura de Santiago, donde se presentaron todos los proyectos. Entre los asistentes estuvo el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quien destacó la importancia de iniciativas que combinan creatividad y tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral. Los dos proyectos presentados por el centro baiés son “AI Tempo”, un asistente visual sonoro para la organización diaria; y “Fala Espazos”, un sistema que hace que las salas hablen por si mismas.

“AI Tempo” fue creado por el alumnado de Educación Digital de 3º de ESO, un programa que actúa como guía visual y sonora, y funciona de forma autónoma desde que se enciende y apaga, sin necesidad de que el usuario lo toque. El proyecto ofrece seguridad para quien no sabe leer el reloj, ya que no tiene que depender de terceros.

El alumnado de 2º del Ciclo Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes presentó “Fala Espazos”, un sistema de guía por voz diseñado para que las personas con discapacidad visual puedan moverse libremente por las instalaciones sin depender de la ayuda de terceros. Fue desarrollado especialmente para la Fundación Mencer.

Detrás de estos proyectos están los docentes Fina Paulos Lareo y Óscar Manuel Rey Calo, que acompañaron y guiaron al alumnado en las distintas fases, con la colaboración del profesor de Tecnología Francisco Velo.