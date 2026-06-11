Vimianzo invita a descubrir su patrimonio natural e histórico con hábitos de vida saludables

Una visita guiada a los Penedos de Traba y Pasarela Marcos Boedo Casanova

El Concello de Vimianzo continúa desarrollando una programación diversa dirigida a los vecinos con la puesta en marcha de nuevas actividades para conocer el territorio, la práctica deportiva y la promoción de hábitos de vida saludables. Entre las propuestas previstas para las próximas semanas destaca una nueva edición de “Recunchos”, un programa de andainas interpretativas que permitirá descubrir la riqueza natural, histórica y patrimonial del municipio a través de diferentes recorridos guiados.

La primera será el día 20 de junio, “Dende Vimianzo a Castrobuxán”, con salida a las 9.30 y remate alrededor de las 14.00 horas. Las personas interesadas deberán de inscribirse. El programa se completará con nuevas citas durante los próximos meses: “Os Penedos de Pasarela y Traba” (11 de julio), “Bamiro: un paseo pola historia”(29 de agosto), “Noite de petros” (4 de septiembre) y “Polas terras de Salto” (19 de septiembre).

Todas las andainas comenzarán a las 09:30 horas, excepto “Noite de petros”, que dará comienzo a las nueve de la noche. Por otra parte, el Concello celebrará el día 21 de junio el XIII Día da Bicicleta, una actividad consolidada en el calendario municipal que tiene como principal objetivo fomentar el uso de la bicicleta como práctica deportiva saludable y como medio de transporte sostenible.

Los participantes se concentrarán en la Praza do Concello a las 10.30 horas, y media hora después tendrá lugar la salida. La marcha cicloturista contará con un recorrido aproximado de 11 kilómetros, pensado para todos los públicos y especialmente para disfrutar en familia, recorriendo distintas calles del núcleo urbano y del entorno del valle de Vimianzo. El Concello sigue así apostando por difundir su riqueza natural y patrimonial, y hábitos de vida saludables.